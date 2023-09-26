Еще одна страна ЕС поддержала продление защиты для украинцев: детали

Депутаты парламента Эстонии согласились поддержать продление политики временной защиты Европейского Союза для беженцев из Украины.

Глава комитета по делам ЕС Лийза Пакоста отметила, что продление поддержки необходимо, потому что многие дома в Украине разрушены, рабочие места закрылись, а мирных жителей до сих пор убивают.

"Многие люди не могут вернуться домой, потому что их дома уже нет, или они вынуждены бежать в убежище ночью. Рийгикогу решил продолжить предоставление временной защиты украинским беженцам от войны – это дает возможность каждой украинской семье самостоятельно решать, нуждаются ли они в дальнейшем во временной защите и когда они смогут вернуться домой, ведь сначала нужно построить новые дома, рабочие места или даже целые новые поселения", – сказала она.

В комитете добавили, что сейчас беженцам некуда вернуться. Когда придет это время, парламент готов предложить поддержку. Депутаты отметили, что политика может быть продолжена в будущем, но она должна быть согласована всеми государствами ЕС.

С начала войны Эстония предоставила убежище 50 тысяч человек из Украины.