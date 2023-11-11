Ще одна група українців вийшла з Сектору Газа. Посол назвав загальну кількість евакуйованих

Цієї ночі ще одна група українців вийшла з території Сектору Газа. Загальна кількість евакуйованих наразі становить більше ніж 210 осіб.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Сьогодні вночі кордон з Сектору Газа перейшли ще 11 українців. Тобто загальна кількість складає 214 осіб", - повідомив посол.

За його даними, крім українців, також було евакуйовано дев'ять громадян Молдови.

"Станом на зараз в аеропорту Каїра пройшли реєстрацію приблизно 160 наших громадян та громадян Молдови, які найближчим відлетять першим евакуаційним рейсом до Кишинева", - сказав Корнійчук.

Він пояснив, що нині українські дипломати працюють над тим, щоб всі могли вчасно і без перешкод дібратись додому.

"Ми вивезли більш ніж половину громадян, які на це зголосилися", - наголосив Корнійчук.

Евакуація українців із Сектору Газа

Це вже друга група українців, евакуйованих із анклаву. До цього, 7 листопада із Сектору Газа було вивезено першу групу українців у складі 43 осіб. Коментуючи першу вдалу операцію, речник МЗС Олег Ніколенко зазначав, що вже є дозвіл на вивезення наступних груп українських громадян. Евакуація була запланована на 8 та 9 листопада.

Нагадаємо, за даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, які він озвучив до старту евакуації, на території Сектору Газа було близько 357 українців, але цифра може бути більшою. Здебільшого це жінки та діти.

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