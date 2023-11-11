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Еще одна группа украинцев вышла из Сектора Газа. Посол назвал общее количество эвакуированных

Сектор Газа, Суббота 11 ноября 2023 16:37
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Еще одна группа украинцев вышла из Сектора Газа. Посол назвал общее количество эвакуированных Фото: из Сектора Газа была эвакуирована еще группа украинцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Этой ночью еще одна группа украинцев вышла с территории Сектора Газа. Общее количество эвакуированных сейчас составляет более 210 человек.

Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Сегодня ночью границу из Сектора Газа перешли еще 11 украинцев. То есть общее количество составляет 214 человек", - сообщил посол.

По его данным, кроме украинцев, также были эвакуированы девять граждан Молдовы.

"По состоянию на сейчас в аэропорту Каира прошли регистрацию примерно 160 наших граждан и граждан Молдовы, которые в ближайшее время улетят первым эвакуационным рейсом в Кишинев", - сказал Корнийчук.

Он пояснил, что сейчас украинские дипломаты работают над тем, чтобы все могли вовремя и беспрепятственно добраться домой.

"Мы вывезли более половины граждан, которые на это согласились", - подчеркнул Корнийчук.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

Это уже вторая группа украинцев, эвакуированных из анклава. До этого, 7 ноября из Сектора Газа была вывезена первая группа украинцев в составе 43 человек. Комментируя первую удачную операцию, представитель МИД Олег Николенко отмечал, что уже есть разрешение на вывоз следующих групп украинских граждан. Эвакуация была запланирована на 8 и 9 ноября.

Напомним, по данным посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, которые он озвучил до старта эвакуации, на территории Сектора Газа было около 357 украинцев, но цифра может быть больше. В основном это женщины и дети.

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Украинка Сектор Газа
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