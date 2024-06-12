Ще один "Зоопарк". Сили оборони FPV-дронами атакували РЛС вартістю 25 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

За даними СБУ, спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську РЛС контрбатарейної боротьби "Зоопарк" кількома fpv-дронами.

"Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало", - пояснили військові.

Варто зауважити, що цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ.