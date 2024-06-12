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Ще один "Зоопарк". Сили оборони FPV-дронами атакували РЛС вартістю 25 млн доларів

Україна, Середа 12 червня 2024 17:48
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Ще один "Зоопарк". Сили оборони FPV-дронами атакували РЛС вартістю 25 млн доларів Фото: СБУ fpv-дронами вразили ворожу РЛС вартістю 25 млн доларів (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Кіберфахівці СБУ спільно із побратимами з Сил оборони вразили російську радіолокаційну станцію"Зоопарк" вартістю 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську РЛС контрбатарейної боротьби "Зоопарк" кількома fpv-дронами.

"Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але "Зоопарк" це не врятувало", - пояснили військові.

Варто зауважити, що цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ.

Нагадаємо, що це не вперше українські військові завдавали удар по РЛС. Минулого місяця ми повідомляли, що прикордонники знищили російську РЛС "Зоопарк-1".

До того, ще в березні ЗСУ на Лиманському напрямку знищили РЛС "Зоопарк" разом з екіпажем.

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