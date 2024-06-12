Еще один "Зоопарк". Силы обороны FPV-дронами атаковали РЛС стоимостью 25 млн долларов

Киберспециалисты СБУ совместно с собратьями из Сил обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Зоопарк" стоимостью 25 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, спецназовцы Департамента кибербезопасности поразили российскую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими fpv-дронами. "Оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов. Но "Зоопарк" это не спасло", - объяснили военные. Стоит заметить, что этот комплекс достаточно редкий во вражеской армии. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО.