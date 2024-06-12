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Еще один "Зоопарк". Силы обороны FPV-дронами атаковали РЛС стоимостью 25 млн долларов

Украина, Среда 12 июня 2024 17:48
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Еще один "Зоопарк". Силы обороны FPV-дронами атаковали РЛС стоимостью 25 млн долларов Фото: СБУ fpv-дронами поразили вражескую РЛС стоимостью 25 млн долларов (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Киберспециалисты СБУ совместно с собратьями из Сил обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Зоопарк" стоимостью 25 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, спецназовцы Департамента кибербезопасности поразили российскую РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими fpv-дронами.

"Оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов. Но "Зоопарк" это не спасло", - объяснили военные.

Стоит заметить, что этот комплекс достаточно редкий во вражеской армии. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО.

Напомним, что это не впервые украинские военные наносили удар по РЛС. В прошлом месяце мы сообщали, что пограничники уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1".

К тому же еще в марте ВСУ на Лиманском направлении уничтожили РЛС "Зоопарк" вместе с экипажем.

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