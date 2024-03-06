ЗСУ на Лиманському напрямку знищили РЛС "Зоопарк" разом з екіпажем (відео)
Українські воїни на Лиманському напрямку виявили ворожу радіолокаційну станцію "Зоопарк". Процес її знищення вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Під час ведення розвідки на Лиманському напрямку операторами розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО виявлено РЛС 1Л219 "Зоопарк-1", - йдеться в заяві.
Зазначається, що оператори ССО деякий час супроводжували ціль і надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.
У результаті вогневого ураження радіолокаційну станцію противника знищено повністю разом з екіпажем. ССО зазначили, що вже сім РЛС такого типу знищено "Медоїдами".
"Зоопарк-1"
Радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби. Призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника, а саме РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО.
Також використовується для розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю над безпілотними літальними апаратами.
Сили оборони України знищують росіян
Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських загарбників, тож загальні втрати російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну збільшилися до близько 420 270 солдатів.
Протягом минулої доби, 5 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 515 осіб. Також наші воїни знищили 71 одиницю техніки росіян.
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