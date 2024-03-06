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ЗСУ на Лиманському напрямку знищили РЛС "Зоопарк" разом з екіпажем (відео)

Україна, Середа 06 березня 2024 18:44
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ЗСУ на Лиманському напрямку знищили РЛС "Зоопарк" разом з екіпажем (відео) Архівне фото: ЗСУ на Лиманському напрямку знищили РЛС "Зоопарк" разом з екіпажем (facebook com easternforce)
Автор: Дмитро Браславський

Українські воїни на Лиманському напрямку виявили ворожу радіолокаційну станцію "Зоопарк". Процес її знищення вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Під час ведення розвідки на Лиманському напрямку операторами розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів тактичної групи "Медоїд" 3-го окремого полку ССО виявлено РЛС 1Л219 "Зоопарк-1", - йдеться в заяві.

Зазначається, що оператори ССО деякий час супроводжували ціль і надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

У результаті вогневого ураження радіолокаційну станцію противника знищено повністю разом з екіпажем. ССО зазначили, що вже сім РЛС такого типу знищено "Медоїдами".

"Зоопарк-1"

Радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби. Призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника, а саме РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО.

Також використовується для розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю над безпілотними літальними апаратами.

Сили оборони України знищують росіян

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1250 російських загарбників, тож загальні втрати російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну збільшилися до близько 420 270 солдатів.

Протягом минулої доби, 5 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 515 осіб. Також наші воїни знищили 71 одиницю техніки росіян.

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