Ще один важливий крок: у Міноборони пояснили, що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК

Оновлення даних після сплати штрафу - обов'язкове

За словами Черногоренко, обов’язок щодо оновлення даних залишається за громадянином у будь-якому випадку - зокрема й після сплати штрафу. Вона також наголосила, що ця процедура не потребує особистої присутності в територіальному центрі.

"Для тих, хто ще не встиг оновити дані, є зручний варіант - зробити це у застосунку "Резерв+" без походу до ТЦК. Обов’язок зберігається навіть після сплати штрафу", - підкреслила чиновниця.

Також вона нагадала: чоловіки, які не уточнили свої облікові дані до 16 липня 2024 року, можуть сплатити штраф у "Резерв+" зі знижкою 50% - без черг і паперової тяганини. Це дозволяє закрити адмінсправу та бути знятим з розшуку ТЦК.

Штрафи за неоновлення даних

Нагадаємо, що 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він зобов'язує всіх військовозобов'язаних, призовників і резервістів віком від 18 до 60 років оновити свої військово-облікові дані. Це потрібно було зробити до 16 липня 2024 року.

За неоновлення даних без поважних причин передбачені штрафи у розмірі від 17 000 грн до 25 500 гривень.

Також зазначимо, що у квітні цього року президент України підписав закон, який передбачає 50% знижку при добровільній сплаті штрафу від ТЦК, а також скасування адмінпровадження для тих, хто самостійно зголоситься на службу. Закон набув чинності 17 квітня 2025 року.

Додамо, що торік понад 6 мільйонів осіб не уточнили свої облікові дані.