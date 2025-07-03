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Українці тепер можуть отримати направлення на ВЛК без походу в ТЦК: інструкція

Четвер 03 липня 2025 22:26
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Українці тепер можуть отримати направлення на ВЛК без походу в ТЦК: інструкція Ілюстративне фото: в Україні спростили проходження ВЛК (loda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні спростили отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії через "Резерв+". Підпис ТЦК більше не потрібен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.

"Направлення на ВЛК у "Резерв+" більше не потребують підпису ТЦК. Ви робите запит онлайн - документ генерується автоматично", - розповіла вона.

За словами чиновниці, для того, щоб отримати направлення на ВЛК, необхідно:

  • на головному екрані натиснути три крапки "...";
  • обрати "Направлення на ВЛК";
  • далі - "Для визначення ступеня придатності до військової служби";
  • перевірити дані та натиснути "Відправити";
  • протягом доби отримаєте направлення з QR-кодом у "Резерв+".

Новий порядок проходження ВЛК

Нагадаємо, що ще 7 травня Міністерство оборони повідомило, що Кабмін скасував вимогу наявності підпису керівника ТЦК для направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Це відкрило можливість отримувати електронне направлення на ВЛК без обов'язкового відвідування територіальних центрів комплектування.

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