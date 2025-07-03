Українці тепер можуть отримати направлення на ВЛК без походу в ТЦК: інструкція

В Україні спростили отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії через "Резерв+". Підпис ТЦК більше не потрібен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook .

"Направлення на ВЛК у "Резерв+" більше не потребують підпису ТЦК. Ви робите запит онлайн - документ генерується автоматично", - розповіла вона.

За словами чиновниці, для того, щоб отримати направлення на ВЛК, необхідно: