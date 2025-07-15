Еще один важный шаг: в Минобороны объяснили, что нужно сделать после уплаты штрафа от ТЦК

Обновление данных после уплаты штрафа - обязательно

По словам Черногоренко, обязанность по обновлению данных остается за гражданином в любом случае - в том числе и после уплаты штрафа. Она также отметила, что эта процедура не требует личного присутствия в территориальном центре.

"Для тех, кто еще не успел обновить данные, есть удобный вариант - сделать это в приложении "Резерв+" без похода в ТЦК. Обязанность сохраняется даже после уплаты штрафа", - подчеркнула чиновница.

Также она напомнила: мужчины, которые не уточнили свои учетные данные до 16 июля 2024 года, могут оплатить штраф в "Резерв+" со скидкой 50% - без очередей и бумажной волокиты. Это позволяет закрыть админдело и быть снятым с розыска ТЦК.

Штрафы за необновление данных

Напомним, что 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он обязывает всех военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные. Это нужно было сделать до 16 июля 2024 года.

За необновление данных без уважительных причин предусмотрены штрафы в размере от 17 000 грн до 25 500 гривен.

Также отметим, что в апреле этого года президент Украины подписал закон, который предусматривает 50% скидку при добровольной уплате штрафа от ТЦК, а также отмену админпроизводства для тех, кто самостоятельно согласится на службу. Закон вступил в силу 17 апреля 2025 года.

Добавим, что в прошлом году более 6 миллионов человек не уточнили свои учетные данные.