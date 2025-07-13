Відстрочку в "Резерв+" можна оформити автоматично: кого це стосується

В Україні деякі військовозобов'язані можуть оформити відстрочку від мобілізації у застосунку "Резерв+" автоматично. У ТЦК роз'яснили, кого саме це стосується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Волинського обласного ТЦК та СП.

"Якщо все зроблено правильно - система автоматично підтягне оновлену інформацію, і ви зможете скористатись правом на відстрочку без зайвих бюрократичних процедур", - додають в ТЦК.

У такому випадку військовослужбовець має оновити свій статус у реєстрі "Оберіг" через один із застосунків:

Найпоширеніша в цьому проблема, коли в системі не підтверджено, що чоловік або дружина є чинним військовим.

Таке право передбачено пунктом 15 частини 1 статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Зокрема, це стосується осіб, які:

Нагадаємо, що "Резерв+" є мобільним застосунком, створеним державою для цифровізації військового обліку та спрощення взаємодії громадян з ТЦК. У додатку можна подавати заявки на відстрочку, оновлювати особисті дані та перевіряти статус обліку.

Застосунок працює на базі державного реєстру "Оберіг", що містить актуальну інформацію про військовозобов’язаних.

Нещодавно ми писали, що в застосунку "Резерв+" фіксували масштабний збій.

Також повідомлялося, що стосунок влітку дозволить військовозобов’язаним сплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою.

Для громадян, які вже проходять військову службу, але досі мають такий штраф, передбачено повне звільнення від його сплати.

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