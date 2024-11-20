Ще один столичний виш заборонив використання Telegram у службових і навчальних цілях

Заборона Telegram в Україні

Telegram, заснований у 2013 році російським підприємцем Павлом Дуровим (який також створив підсанкційну соцмережу "ВКонтакте"), знову опинився в центрі уваги через можливі загрози безпеці.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин раніше заявляв, що інформація з Telegram може бути передана російським спецслужбам. У разі підтвердження таких витоків, Україна може розглянути можливість блокування цього месенджера.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук нещодавно попередив громадян про шахрайський акаунт у Telegram, наголосивши, що вже давно не користується цим додатком.

7 жовтня повідомлялося, що Верховна Рада обмежить використання Telegram для працівників свого апарату, дотримуючись рекомендацій Ради національної безпеки та оборони України. Водночас ці обмеження не стосуються використання месенджера для особистих потреб.

Дискусії щодо заборони Telegram точаться й на регіональному рівні. Зокрема, Полтавська обласна рада обговорює відповідну ініціативу після рекомендацій депутатської комісії.

9 жовтня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення ввела спеціальний порядок доступу до Telegram і заявила, що прагне повного блокування месенджера в Україні, аналогічно до "ВКонтакте" та інших підсанкційних ресурсів.

Користуватися месенджером Telegram вже заборонили у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, а також у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 1 листопада заборону на використання Telegram запровадили у Національному авіаційному університеті.

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