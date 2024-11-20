Еще один столичный вуз запретил использование Telegram в служебных и учебных целях

Запрет Telegram в Украине

Telegram, основанный в 2013 году российским предпринимателем Павлом Дуровым (который также создал подсанкционную соцсеть "ВКонтакте"), снова оказался в центре внимания из-за возможных угроз безопасности.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин ранее заявлял, что информация по Telegram может быть передана российским спецслужбам. В случае подтверждения таких утечек Украина может рассмотреть возможность блокирования этого мессенджера.

Спикер парламента Руслан Стефанчук недавно предупредил граждан о мошенническом аккаунте в Telegram, подчеркнув, что уже давно не пользуется этим приложением.

7 октября сообщалось, что Верховная Рада ограничит использование Telegram для работников своего аппарата, соблюдая рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Украины. В то же время, эти ограничения не касаются использования мессенджера для личных нужд.

Дискуссии по запрету Telegram ведутся и на региональном уровне. В частности, Полтавский областной совет обсуждает соответствующую инициативу после рекомендаций депутатской комиссии.

9 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания ввел специальный порядок доступа к Telegram и заявил, что стремится к полной блокировке мессенджера в Украине, аналогично "ВКонтакте" и другим подсанкционным ресурсам.

Пользоваться мессенджером Telegram уже запретили в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, а также в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. 1 ноября запрет на использование Telegram был введен в Национальном авиационном университете.

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