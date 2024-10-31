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У Чернівецькому національному університеті заборонили використання Telegram

Четвер 31 жовтня 2024 13:48
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У Чернівецькому національному університеті заборонили використання Telegram Фото: Використання Telegram в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Чернівецькому національному університеті (ЧНУ) імені Юрія Федьковича заборонили користування месенджером Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на molbuk.ua.

Національний координаційний центр кібербезпеки 19 вересня прийняв рішення обмежити використання Telegram у державних установах, військових структурах і на об’єктах критичної інфраструктури, враховуючи умови війни з Росією.

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України у ЧНУ вирішили:

  • заборонити передавати інформацію щодо роботи університету і здійснювати службове листування через Telegram
  • заборонити встановлення та використання Telegram на службових та особистих пристроях, задіяних для роботи
  • припинити роботу університетських облікових записів у Telegram (канали, боти) та прибрати посилання на них з офіційних ресурсів університету
  • впровадити технічні обмеження для блокування доступу до месенджера

Ці заходи стосуються службового персоналу та викладачів, однак студентам користування Telegram не заборонено. Якщо хтось підключатиметься до університетської мережі, доступ до Telegram буде автоматично заблоковано. Університет уже почав впроваджувати нововведення.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення запровадила особливі заходи щодо використання месенджера Telegram та розглядає можливість його повного блокування в країні. Це рішення прийнято з метою захисту службової інформації та посилення контролю за медіапростором.

У Нацраді нагадали, що обмеження для Telegram на службових пристроях вже діють, а також створено окремий сегмент мережі для аналізу діяльності медіа в месенджері. Відзначено, що подальші дії можуть привести до блокування Telegram, як це було з "ВКонтакте" та іншими підсанкційними платформами.

Також РБК-Україна писало, що Telegram оновить умови користування та розкриватиме дані користувачів, які порушують правила, із залученням штучного інтелекту. Як повідомив Павло Дуров, спеціальна команда працювала над підвищенням безпеки пошуку у Telegram. Проблемний контент тепер видалено з результатів пошуку, а користувачі можуть повідомляти про небезпечний вміст через спеціального бота. Нові умови користування також передбачають можливість передачі IP-адрес і номерів телефонів порушників відповідним органам на законних підставах, що має утримати зловмисників від зловживань.

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