Ще один союзник Росії проводить військові навчання

За даними оборонного відомства, у Казахстані з 29 червня по 2 липня у військових частинах та установах Збройних сил країни проходять комплексні тактико-стройові заняття з приведення військ у найвищі ступені бойової готовності.

"Заходи спрямовані на вдосконалення практичних навичок особового складу та підрозділів при приведенні у вищі ступені бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

У міноборони стверджують, що заходи мають плановий навчальний характер і проходитимуть переважно на території військових частин та навчальних полігонів.

Водночас окремі підрозділи здійснять планові марші до полігонів і навчальних центрів. Через пересування військової техніки на окремих ділянках доріг у регіонах можливі тимчасові обмеження руху.