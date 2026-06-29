UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ще один союзник Росії проводить військові навчання

14:09 29.06.2026 Пн
1 хв
Навчання з бойової готовності триватимуть 4 дні
aimg Ірина Глухова
Фото: ще один союзник Росії проводить військові навчання (t.me/modgovkz)

Слідом за Білоруссю ще один союзник Росії розпочав навчання з приведення військ у бойову готовність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Казахстану у Telegram.

За даними оборонного відомства, у Казахстані з 29 червня по 2 липня у військових частинах та установах Збройних сил країни проходять комплексні тактико-стройові заняття з приведення військ у найвищі ступені бойової готовності.

"Заходи спрямовані на вдосконалення практичних навичок особового складу та підрозділів при приведенні у вищі ступені бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

У міноборони стверджують, що заходи мають плановий навчальний характер і проходитимуть переважно на території військових частин та навчальних полігонів.

Водночас окремі підрозділи здійснять планові марші до полігонів і навчальних центрів. Через пересування військової техніки на окремих ділянках доріг у регіонах можливі тимчасові обмеження руху.

Навчання у Білорусі

Нагадаємо, нещодавно мобілізаційні навчання проводили й у Білорусі. На території Гродненської області, яка межує з Україною, військкомати розпочали заходи з перевірки готовності резервістів.

Зокрема, з 20 червня військкомат Ошмянського району викликав військовозобов'язаних для уточнення облікових даних. Звірка проводиться на пункті попереднього збору.

У травні 2026 року Білорусь і Росія проводили спільні навчання з бойового застосування ядерної зброї.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяБілорусьКазахстанВійна в Україні