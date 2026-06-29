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Еще один союзник России проводит военные учения

14:09 29.06.2026 Пн
2 мин
Учения по боевой готовности продлятся 4 дня
aimg Ирина Глухова
Фото: еще один союзник России проводит военные учения (t.me/modgovkz)

Следом за Беларусью еще один союзник России начал обучение по приведению войск в боевую готовность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Казахстана в Telegram.

По данным оборонного ведомства, в Казахстане с 29 июня по 2 июля в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил страны проходят комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности.

"Мероприятия направлены на совершенствование практических навыков личного состава и подразделений при приведении в высшие степени боевой готовности", - говорится в сообщении.

В минобороны утверждают, что мероприятия носят плановый учебный характер и будут проходить преимущественно на территории воинских частей и учебных полигонов.

В то же время отдельные подразделения совершат плановые марши в полигоны и учебные центры. Из-за передвижения военной техники на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения движения.

Обучение в Беларуси

Напомним, недавно мобилизационные учения проводились и в Беларуси. На территории Гродненской области, граничащей с Украиной, военкоматы начали мероприятия по проверке готовности резервистов.

В частности, с 20 июня военкомат Ошмянского района вызвал военнообязанных для уточнения учетных данных. Сверка производится на пункте предварительного сбора.

В мае 2026 года Беларусь и Россия проводили совместные учения по боевому применению ядерного оружия .

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