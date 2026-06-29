Ще один союзник Росії проводить військові навчання
Слідом за Білоруссю ще один союзник Росії розпочав навчання з приведення військ у бойову готовність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Казахстану у Telegram.
За даними оборонного відомства, у Казахстані з 29 червня по 2 липня у військових частинах та установах Збройних сил країни проходять комплексні тактико-стройові заняття з приведення військ у найвищі ступені бойової готовності.
"Заходи спрямовані на вдосконалення практичних навичок особового складу та підрозділів при приведенні у вищі ступені бойової готовності", - йдеться у повідомленні.
У міноборони стверджують, що заходи мають плановий навчальний характер і проходитимуть переважно на території військових частин та навчальних полігонів.
Водночас окремі підрозділи здійснять планові марші до полігонів і навчальних центрів. Через пересування військової техніки на окремих ділянках доріг у регіонах можливі тимчасові обмеження руху.
Навчання у Білорусі
Нагадаємо, нещодавно мобілізаційні навчання проводили й у Білорусі. На території Гродненської області, яка межує з Україною, військкомати розпочали заходи з перевірки готовності резервістів.
Зокрема, з 20 червня військкомат Ошмянського району викликав військовозобов'язаних для уточнення облікових даних. Звірка проводиться на пункті попереднього збору.
У травні 2026 року Білорусь і Росія проводили спільні навчання з бойового застосування ядерної зброї.