Еще один союзник России проводит военные учения
Следом за Беларусью еще один союзник России начал обучение по приведению войск в боевую готовность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Казахстана в Telegram.
По данным оборонного ведомства, в Казахстане с 29 июня по 2 июля в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил страны проходят комплексные тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности.
"Мероприятия направлены на совершенствование практических навыков личного состава и подразделений при приведении в высшие степени боевой готовности", - говорится в сообщении.
В минобороны утверждают, что мероприятия носят плановый учебный характер и будут проходить преимущественно на территории воинских частей и учебных полигонов.
В то же время отдельные подразделения совершат плановые марши в полигоны и учебные центры. Из-за передвижения военной техники на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения движения.
Обучение в Беларуси
Напомним, недавно мобилизационные учения проводились и в Беларуси. На территории Гродненской области, граничащей с Украиной, военкоматы начали мероприятия по проверке готовности резервистов.
В частности, с 20 июня военкомат Ошмянского района вызвал военнообязанных для уточнения учетных данных. Сверка производится на пункте предварительного сбора.
В мае 2026 года Беларусь и Россия проводили совместные учения по боевому применению ядерного оружия .