Ще один приклад репресій: Зеленський відреагував на затримання правозахисника в Криму

"Крим… Сьогодні окупанти увірвалися в будинок Абдурешита Джеппарова. Він один із представників кримськотатарського національного руху, правозахисник, громадянин України", - йдеться у заяві.

За словами Зеленського, де він зараз і що з ним - невідомо. Президент сказав, що це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх наших людей.

"Тисячі й тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією", - додав президент України.