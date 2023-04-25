Ще один приклад репресій: Зеленський відреагував на затримання правозахисника в Криму

Сьогоднішнє затримання російськими силовиками кримського активіста Абдурешіта Джеппарова є ще одним прикладом репресій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Крим… Сьогодні окупанти увірвалися в будинок Абдурешита Джеппарова. Він один із представників кримськотатарського національного руху, правозахисник, громадянин України", - йдеться у заяві.
За словами Зеленського, де він зараз і що з ним - невідомо. Президент сказав, що це ще один приклад російських репресій проти корінного народу Криму, проти всіх наших людей.
"Тисячі й тисячі таких прикладів за час агресії як у Криму, так і в інших наших регіонах, окупованих Росією", - додав президент України.
Нагадаємо, що російські силовики затримали кримського активіста Абдурешіта Джеппарова після обшуку у його будинку у вівторок, 25 квітня.
До цього повідомлялось, що 19 березня під окупованим Сімферополем невідомі викрали кримського татарина Таїра Сейдаметова.
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