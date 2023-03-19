Під окупованим Сімферополем невідомі викрали кримського татарина, - правозахисники

Сейдаметова викрали невстановлені особи у селі Укромне Сімферопольського району.

"17 березня, десь близько 5-6 години вечора, Таїр поїхав у гості до двоюрідного брата в село Укромне. Там він пробув якийсь час і під'їхала машина, двоюрідний брат помітив, що одна легкова машина, позашляховик, дуже довго стоїть біля дороги, і він звернув на неї увагу. Таїр не звернув увагу. Коли брат сказав, що зазвичай машини так довго не стоять, тут же під'їхала «Газель» біла, тонована, там було 6-7 осіб. Вийшов двоюрідний брат і вони йому сказали: "Поклич Таїра". Спершу він не хотів відповідати. У результаті вони сказали, що знають, що Таїр там, вони докази висунули й Таїр вийшов. Вони переконалися, що це він, посадили його в машину", - розповіла сестра Сейдаметова.

На цей час жодних звісток про його місцезнаходження немає.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики обшукали будинок кримського татарину.

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