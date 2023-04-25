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Еще один пример репрессий: Зеленский отреагировал на задержание правозащитника в Крыму

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодняшнее задержание российскими силовиками крымского активиста Абдурешита Джеппарова является еще одним примером репрессий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Крым… Сегодня оккупанты ворвались в дом Абдурешита Джеппарова. Он один из представителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, гражданин Украины", - говорится в заявлении.

По словам Зеленского, где он сейчас и что с ним - неизвестно. Президент сказал, что это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, всех наших людей.

"Тысячи и тысячи таких примеров за время агрессии как в Крыму, так и в других наших регионах, оккупированных Россией", - добавил президент Украины.

Напомним, что российские силовики задержали крымского активиста Абдурешита Джеппарова после обыска в его доме во вторник, 25 апреля.

Ранее сообщалось, что 19 марта под оккупированным Симферополем неизвестные похитили крымского татарина Таира Сейдаметова.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияКрим