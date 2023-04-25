Еще один пример репрессий: Зеленский отреагировал на задержание правозащитника в Крыму

"Крым… Сегодня оккупанты ворвались в дом Абдурешита Джеппарова. Он один из представителей крымскотатарского национального движения, правозащитник, гражданин Украины", - говорится в заявлении.

По словам Зеленского, где он сейчас и что с ним - неизвестно. Президент сказал, что это еще один пример российских репрессий против коренного народа Крыма, всех наших людей.

"Тысячи и тысячи таких примеров за время агрессии как в Крыму, так и в других наших регионах, оккупированных Россией", - добавил президент Украины.