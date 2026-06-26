Ще один польський політик оголосив про повернення Україні держнагороди

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про повернення Україні ордена "За заслуги" І ступеня, яким його нагородили у 2022 році. Це вже другий за останні дні випадок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Rzeczpospolita.
"Я повертаю орден “За заслуги”, яким мене нагородила українська влада", - написав політик у соцмережах.
За його словами, це рішення є "жестом солідарності з усіма родинами, які вже десятиліттями чекають на можливість гідно вшанувати своїх близьких, а сьогодні все ще стикаються з перешкодами”. Ймовірно, йдеться про події Волинської трагедії.
Також Блащак зазначив, що повернення нагороди є “виразом незгоди з позицією чинної української влади”.
Крім того, він наголосив, що таким чином висловлює підтримку позиції президента Польщі Кароля Навроцького.
Днем раніше аналогічне рішення ухвалив колишній прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський - він відмовився від українського ордена Ярослава Мудрого.
Качинський пояснив, що так висловлює ставлення не до українців, а до "українських еліт", і також підтримує президента Навроцького.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла - найстарішої та найважливішої державної нагороди Польщі.
Причиною стало рішення Зеленського надати одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ ім'я "Героїв УПА".
У відповідь керівник Офісу президента Кирило Буданов і міністр закордонних справ Андрій Сибіга відмовилися від польських нагород.
Експрезиденти Петро Порошенко, Віктор Ющенко та Леонід Кучма також повернули свої Білі Орли.
Зеленський відправив нагороду назад до Варшави через "Нову пошту".