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Ще один нардеп написав заяву про складання мандата

Фото: народний депутат Андрій Аксьонов (facebook com Dobropilska mva)
Автор: Наталія Юрченко

Народний депутат Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Він потрапив у Верховну Раду після перемоги на проміжних виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Парламентар не уточнив, чому його колега написав заяву. Сам Аксьонов поки теж не коментував своє рішення.

Що відомо про Аксьонова

Андрій Аксьонов як представник партії "Порядок" потрапив у Верховну Раду після довиборів у березні 2021 року. Він переміг на 50-му одномандатному окрузі у Донецькій області. До цього Аксьонов був мером Добропілля (Донецька область).

Варто зазначити, що колеги по парламенту звинуватили Аксьонову у подвійному громадянстві, стверджуючи, що він має російський паспорт та допомагав в організації "референдуму" для створення так званої "ДНР".

Нагадаємо, у листопаді нардеп від ОПЗЖ Юлія Льовочкіна написала заяву про складання мандату.

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