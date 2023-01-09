Еще один нардеп написал заявление о сложении мандата

Народный депутат Андрей Аксенов написал заявление о сложении мандата. Он попал в Верховную Раду после победы на промежуточных выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Парламентарий не уточнил, почему его коллега написал заявление. Сам Аксенов пока тоже не комментировал свое решение.

Что известно об Аксенове

Андрей Аксенов как представитель партии "Порядок" попал в Верховную Раду после довыборов в марте 2021 года. Он победил на 50-м одномандатном округе в Донецкой области. До этого Аксенов был мэром Доброполья (Донецкая область).

Стоит отметить, что коллеги по парламенту обвинили Аксенова в двойном гражданстве, утверждая, что у него есть российский паспорт и что он помогал в организации "референдума" для создания так называемой "ДНР".