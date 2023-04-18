Ще один мирний план? Китай хоче стати посередником в конфлікті Ізраїлю та Палестини

Китай заявив про бажання стати посередником у відновленні мирних переговорів між Ізраїлем та Палестиною.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цінь Ган, передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Зазначається, що він провів телефонні розмови зі своїми ізраїльським і палестинським колегами Елі Коеном та Ріядом Аль-Малікі. Після цього він сказав, що необхідно відновити мирні переговори та впровадити раніше досягненні домовленості.

"Китай не має егоїстичних інтересів у ізраїльсько-палестинському питанні і лише сподівається, що Ізраїль та Палестина зможуть мирно співіснувати й захищати регіональний мир і стабільність", - сказав Цінь.