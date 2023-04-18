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Еще один мирный план? Китай хочет стать посредником в конфликте Израиля и Палестины

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Вторник 18 апреля 2023 05:47
Еще один мирный план? Китай хочет стать посредником в конфликте Израиля и Палестины Фото: Китай призывает к переговорам Израиля и Палестины (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Китай заявил о желании стать посредником в возобновлении мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Отмечается, что он провел телефонные разговоры со своими израильскими и палестинскими коллегами Эли Коэном и Риядом Аль-Малики. После этого он сказал, что необходимо возобновить мирные переговоры и ввести ранее достигнутые договоренности.

"Китай не имеет эгоистических интересов в израильско-палестинском вопросе, и только надеется, что Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать и защищать региональный мир и стабильность", - сказал Цинь.

Напомним, 7 апреляИзраиль атаковал объекты группировки ХАМАС в Ливане и секторе Газа. Это произошло в ответ на ракетные атаки, которыми израильская сторона подверглась с ливанской территории, а затем и из сектора Газа.

А после гибели трех человек в результате нападений на Западном берегу Иордана и в Тель-Авиве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился начать мобилизацию резервистов.

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