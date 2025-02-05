Ще один логістичний об'єкт ворога. В ЦПД розповіли про атаковану вночі нафтобазу у РФ

Удари по території Росії

Під час повномасштабної війни Україна почала здійснювати удари по території Росії, використовуючи безпілотники і ракети для ураження об'єктів у глибині країни.

Ці дії спрямовані на обмеження логістичних можливостей російської армії і зниження її бойового потенціалу. У відповідь на українські удари Росія посилила ракетні обстріли української території, націлюючись на об'єкти критичної інфраструктури, включно з енергетичними системами та газовими об'єктами.

Цієї ночі у Краснодарському краї жалілись на вибухи на тлі повітряної атаки. Через дроновий удар сталася пожежа на нафтобазі, що розташована біля Канівського району.

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