Еще один логистический объект врага. В ЦПД рассказали об атакованной ночью нефтебазе в РФ

Удары по территории России

Во время полномасштабной войны Украина начала осуществлять удары по территории России, используя беспилотники и ракеты для поражения объектов в глубине страны.

Эти действия направлены на ограничение логистических возможностей российской армии и снижение ее боевого потенциала. В ответ на украинские удары Россия усилила ракетные обстрелы украинской территории, нацеливаясь на объекты критической инфраструктуры, включая энергетические системы и газовые объекты.

Этой ночью в Краснодарском крае жаловались на взрывы на фоне воздушной атаки. Из-за дронового удара произошел пожар на нефтебазе, расположенной возле Каневского района.

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