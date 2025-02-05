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Еще один логистический объект врага. В ЦПД рассказали об атакованной ночью нефтебазе в РФ

Иллюстративное фото: в ЦПД рассказали об атакованной ночью нефтебазе в РФ (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

Атакованная в ночь на 5 февраля нефтебаза "Албашьнефть" в Краснодарском крае России является очередным логистическим объектом врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, нефтебаза принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, которое способно перерабатывать до 320 тысяч тонн нефти в год. Основная продукция:

  • бензин прямой перегонки;
  • дизельное топливо;
  • мазут;

Все это поставляется Вооруженным силам России.

"Это еще один логистический объект российской армии", - добавил Коваленко.

 

Удары по территории России

Во время полномасштабной войны Украина начала осуществлять удары по территории России, используя беспилотники и ракеты для поражения объектов в глубине страны.

Эти действия направлены на ограничение логистических возможностей российской армии и снижение ее боевого потенциала. В ответ на украинские удары Россия усилила ракетные обстрелы украинской территории, нацеливаясь на объекты критической инфраструктуры, включая энергетические системы и газовые объекты.

Этой ночью в Краснодарском крае жаловались на взрывы на фоне воздушной атаки. Из-за дронового удара произошел пожар на нефтебазе, расположенной возле Каневского района.

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