UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ще один долітався. Українська ППО збила російський Су-34

Ілюстративне фото (t.me)
Автор: Валерія Поліщук

Українські сили протиповітряної оборони збили ще один російський бомбардувальник Су-34.

Про це заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку", - повідомив він.

При цьому він зазначив, що літак не повернувся на аеродром. 

Олещук додав, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі.

"Вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні", - заявив він. 

Збиття російських Су-34

22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.

Після чого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Су-34 давно потрапляли у статистику втрат Росії. За його словами, цей літак - один з найновіших бортів на озброєнні армії РФ і може коштувати від 50 млн доларів.

Також у командуванні натякнули, що російські Су-34 могли збити з зенітно-ракетного комплексу Patriot.

При цьому президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявляв, що можливість українських військових збивати російські винищувачі є "одним із ключів до справедливого завершення війни".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Су-24Російська ФедераціяВійна Росії проти України