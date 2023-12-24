Ще один долітався. Українська ППО збила російський Су-34

"Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку", - повідомив він.

При цьому він зазначив, що літак не повернувся на аеродром.

Олещук додав, що на Одеському напрямку була бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі.

"Вивчаємо матеріали об’єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні", - заявив він.

Збиття російських Су-34

22 грудня командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що українські військові збили три російські літаки Су-34 на південному напрямку. Він зазначив, що це відповідь захисників на нічну атаку дронів.

Після чого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Су-34 давно потрапляли у статистику втрат Росії. За його словами, цей літак - один з найновіших бортів на озброєнні армії РФ і може коштувати від 50 млн доларів.

Також у командуванні натякнули, що російські Су-34 могли збити з зенітно-ракетного комплексу Patriot.

При цьому президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявляв, що можливість українських військових збивати російські винищувачі є "одним із ключів до справедливого завершення війни".

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