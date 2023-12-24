Еще один долетался. Украинская ПВО сбила российский Су-34

"Подтверждено поражение нашим зенитным ракетным комплексом истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении", - сообщил он.

При этом он отметил, что самолет не вернулся на аэродром.

Олещук добавил, что на Одесском направлении была боевая работа по российскому Су-30 в Черном море.

"Изучаем материалы объективного контроля, чтобы знать точно, поражена цель или нет", - заявил он.

Избиение российских Су-34

22 декабря командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что украинские военные сбили три российских самолета Су-34 на южном направлении. Он отметил, что это ответ защитников на ночную атаку дронов.

После чего пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Су-34 давно попадали в статистику потерь России. По его словам, этот самолет - один из новейших бортов на вооружении армии РФ и может стоить от 50 млн долларов.

Также в командовании намекнули, что российские Су-34 могли сбить с зенитно-ракетного комплекса Patriot.

При этом президент Владимир Зеленский в видеообращении заявлял, что возможность украинских военных сбивать российские истребители является "одним из ключей к справедливому завершению войны".

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