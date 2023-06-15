Ще міцнішаємо. Зеленський прокоментував останнє засідання у форматі "Рамштайн"

"І до речі, черговий "Рамштайн" сьогодні пройшов доволі результативно. Ще міцнішаємо!" - заявив президент.

13-та зустріч в форматі "Рамштайн"

Сьогодні в Брюсселі відбулася 13 зустріч у форматі "Рамштайн", на яких обговорюють поточні військові потреби України і надають необхідну допомогу.

На цьому "Рамштайні", зокрема, обговорювали коаліцію літаків та навчання українських пілотів. За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, їх навчання вже стартували.

Також Британія, Данія, Нідерланди та США заявили про новий пакет військової допомоги Україні. До нього ввійдуть системи ППО і ракети малої та середньої дальності до них.

Подробиці про засідання "Рамштайну" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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