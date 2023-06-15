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Еще крепчаем. Зеленский прокомментировал последнее заседание в формате "Рамштайн"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Очередная встреча в формате "Рамштайн", которая состоялась в Брюсселе сегодня, 15 июня, прошла достаточно результативно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"И кстати, очередной "Рамштайн" сегодня прошел довольно результативно. Еще крепчаем!" - заявил президент.

13-я встреча в формате "Рамштайн"

Сегодня в Брюсселе состоялась 13 встреча в формате "Рамштайн", на которых обсуждают текущие военные нужды Украины и оказывают необходимую помощь.

На этом "Рамштайне", в частности, обсуждали коалицию самолетов и обучение украинских пилотов. По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, их учения уже стартовали.

Также Великобритания, Дания, Нидерланды и США заявили о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут системы ПВО и ракеты малой и средней дальности.

Подробности о заседании "Рамштайна" - читайте в материале РБК-Украина .

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Владимир ЗеленскийВстреча РамштайнВоенная помощь