Ще мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Українські захисники за добу знищили 1010 російських окупантів. З початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 213 тисяч своїх солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 9 червня 2023 року орієнтовно склали:
Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну приховує свої втрати. Проте відомо, що найбільших втрат ворог зазначає на сході України, де тривають запеклі бої.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. Він заявив, що втрати росіян у Бахмуті з вересня минулого року склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.
При цьому президент США Джо Байден заявив, що РФ втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх солдатів.
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