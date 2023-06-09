Еще минус тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери России

Украинские защитники за сутки уничтожили 1010 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 213 тысяч своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 9 июня 2023 года ориентировочно составили:
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину скрывает свои потери. Однако известно, что наибольшие потери враг несет на востоке Украины, где продолжаются ожесточенные бои.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия потеряла в Бахмуте в 7,5 раз больше солдат, чем Украина. Он заявил, что потери россиян в Бахмуте с сентября прошлого года составили почти 23 тысячи человек только убитыми.
При этом президент США Джо Байден заявил, что РФ лишилась в боях за Бахмут более 100 тысяч своих солдат.
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