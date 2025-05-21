Ще майже тисяча окупантів і 23 артсистеми: оновлені дані Генштабу про втрати росармії
Сили оборони України за добу ліквідували ще 980 російських окупантів. Також захисники знищили 23 артсистеми, 1 танк та 2 ББМ противника.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 травня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 976 780 (+980) осіб ліквідовано;
- танків - 10 835 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 22 569 (+2) од.;
- артилерійських систем - 28 090 (+23) од.;
- РСЗВ - 1 388 од.;
- засоби ППО - 1 167 од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 692 (+71) од.;
- крилатих ракет - 3 197 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 49 169 (+76) од.;
- спеціальної техніки - 3 895 (+1) од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому звіті 20 травня розповіли, що від початку доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень.
Також у Силах оборони України зазначили, що російські загарбники досі найбільше атакують на Покровському напрямку.
Додамо, в оприлюдненому 21 травня звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, зокрема, що російські окупанти просунулися у чотирьох регіонах, зокрема на півночі Сумської та Харківської областей, на Запорізькому напрямку та поблизу Часового Яру та Торецька у Донецькій області.
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