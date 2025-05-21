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Еще почти тысяча оккупантов и 23 артсистемы: обновлены данные Генштаба о потерях росармии

Среда 21 мая 2025 07:37
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Еще почти тысяча оккупантов и 23 артсистемы: обновлены данные Генштаба о потерях росармии Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 980 российских оккупантов. Также защитники уничтожили 23 артсистемы, 1 танк и 2 ББМ противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 976 780 (+980) человек ликвидировано;
  • танков - 10 835 (+1) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 569 (+2) ед.;
  • артиллерийских систем - 28 090 (+23) ед.;
  • РСЗО - 1 388 ед.;
  • средства ПВО - 1 167 ед.;
  • самолетов - 372 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 692 (+71) ед.;
  • крылатых ракет - 3 197 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49 169 (+76) ед.;
  • специальной техники - 3 895 (+1) ед.

Еще почти тысяча оккупантов и 23 артсистемы: обновлены данные Генштаба о потерях росармии

Ситуация на фронте

Напомним, в Генштабе ВСУ в вечернем отчете 20 мая рассказали, что с начала суток на фронте произошло 129 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины отметили, что российские захватчики до сих пор больше всего атакуют на Покровском направлении.

Добавим, в обнародованном 21 мая отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, в частности, что российские оккупанты продвинулись в четырех регионах, в частности на севере Сумской и Харьковской областей, на Запорожском направлении и вблизи Часового Яра и Торецка в Донецкой области.

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