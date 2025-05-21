Еще почти тысяча оккупантов и 23 артсистемы: обновлены данные Генштаба о потерях росармии

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 980 российских оккупантов. Также защитники уничтожили 23 артсистемы, 1 танк и 2 ББМ противника.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 мая 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 976 780 (+980) человек ликвидировано;

танков - 10 835 (+1) ед.;

боевых бронированных машин - 22 569 (+2) ед.;

артиллерийских систем - 28 090 (+23) ед.;

РСЗО - 1 388 ед.;

средства ПВО - 1 167 ед.;

самолетов - 372 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 692 (+71) ед.;

крылатых ракет - 3 197 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 49 169 (+76) ед.;

специальной техники - 3 895 (+1) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генштабе ВСУ в вечернем отчете 20 мая рассказали, что с начала суток на фронте произошло 129 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины отметили, что российские захватчики до сих пор больше всего атакуют на Покровском направлении.

Добавим, в обнародованном 21 мая отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, в частности, что российские оккупанты продвинулись в четырех регионах, в частности на севере Сумской и Харьковской областей, на Запорожском направлении и вблизи Часового Яра и Торецка в Донецкой области.