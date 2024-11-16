Ще майже 30 артсистем і 1650 окупантів: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати ворога

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1650 російських окупантів. Також воїни ЗСУ знищили 8 танків, 26 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських загарбників у період з 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно склали
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 15 листопада інформували, що з початку тієї доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.
Також у військовому командуванні розповіли, що на Покровському та Курахівському напрямках фіксується найбільша кількість боїв, а в Курській області українські захисники відбили понад двадцять ворожих атак.
Додамо, вчора британське видання BBC News писало про те, що темпи зростання російських смертей на війні проти України - рекордні з початку війни.
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