Еще почти 30 артсистем и 1650 оккупантов: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях врага

Общие боевые потери российских захватчиков в период с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составили

личного состава - около 719240 (+1650) человек,

танков - 9338 (+8) ед.,

боевых бронированных машин - 18994 (+26) ед.,

артиллерийских систем - 20520 (+28) ед.,

РСЗО - 1252 ед.,

средства ПВО - 999 ед.,

самолетов - 369 ед.,

вертолетов - 329 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18914 (+28),

крылатые ракеты - 2641 ед.,

корабли /катера - 28 ед.,

подлодки - 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 29236 (+69) ед.,

специальная техника - 3651 (+6) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 15 ноября информировали, что с начала тех суток на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что на Покровском и Кураховском направлениях фиксируется самое большое количество боев, а в Курской области украинские защитники отразили более двадцати вражеских атак.

Добавим, вчера британское издание BBC News писало о том, что темпы роста российских смертей на войне против Украины - рекордные с начала войны.