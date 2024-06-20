Ще майже 1200 загарбників, 45 артсистем та 18 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Нагадаємо, Білий дім офіційно підтвердив, що Збройні сили України можуть використовувати американську зброю для ударів по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей. За словами старшого директора з питань Європи Ради нацбезпеки Білого Дому Майкла Карпентера, це не дасть ворогу прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки він атакує Україну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що F-16 від США будуть розміщуватися на території України. Крім того, ЗСУ зможуть використовувати надані системи протиповітряної оборони проти російських літаків, навіть якщо вони у повітряному просторі Росії.

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