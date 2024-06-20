Еще около 1200 захватчиков, 45 артсистем и 18 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, Белый дом официально подтвердил, что вооруженные силы Украины могут использовать американское оружие для ударов по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей. По словам старшего директора по Европе Европы Совета нацбезопасности Белого Дома Майкла Карпентера, это не даст врагу приютить свои войска на собственной стороне границы, откуда он атакует Украину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что F-16 от США будут размещаться на территории Украины. Кроме того, ВСУ смогут использовать предоставленные системы противовоздушной обороны против российских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве России.

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