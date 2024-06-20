Білий дім: Україна може завдавати удари по РФ на Харківщині та Сумщині за допомогою зброї США

Білий дім офіційно підтвердив, що українські військові мають право застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так в Сумської областей України.

Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

«Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї – ред.) дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області», - зазначив представник адміністрації США під час телефонного брифінгу. Майкл Карпентер додав, що таким чином армія Російської Федерації буде позбавлено можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує територію України.