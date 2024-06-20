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Еще около 1200 захватчиков, 45 артсистем и 18 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Четверг 20 июня 2024 07:53
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Еще около 1200 захватчиков, 45 артсистем и 18 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: украинский военный с автоматом в руках (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1170 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, Российская Федерация потеряла около 530 920 солдат. Кроме того, за сутки воины ВСУ уничтожили 45 артсистем и 18 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 530 920 (+1170) человек ликвидировано;
  • танков – 7987 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 15 337 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем – 14 052 (+45) ед;
  • РСЗО - 1105 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 859 (+2) ед.;
  • самолетов – 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 260 (+39) ед.;
  • крылатых ракет – 2298 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19134 (+56) ед;
  • специальной техники – 2357 (+6) ед.

Еще около 1200 захватчиков, 45 артсистем и 18 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, Белый дом официально подтвердил, что вооруженные силы Украины могут использовать американское оружие для ударов по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей. По словам старшего директора по Европе Европы Совета нацбезопасности Белого Дома Майкла Карпентера, это не даст врагу приютить свои войска на собственной стороне границы, откуда он атакует Украину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что F-16 от США будут размещаться на территории Украины. Кроме того, ВСУ смогут использовать предоставленные системы противовоздушной обороны против российских самолетов, даже если они находятся в воздушном пространстве России.

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