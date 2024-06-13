РФ все частіше використовує новобранців із Сербії, Куби та країн Африки для війни в Україні, - ISW
Російські військові дедалі частіше використовують новобранців із Сербії, Куби та африканських країн у бойових діях проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що повідомлення про цей факт помітили нещодавно. Також в ISW нагадали одне з останніх повідомлень щодо вербування в армію РФ. Зокрема, 11 червня Росія та Шрі-Ланка домовилися, що РФ припинить вербування громадян Шрі-Ланки до російської армії.
Так, представник Міноборони Шрі-Ланки Налін Херат в інтерв'ю AFP заявив, що 22 громадяни його країни, які приєдналися до російської армії, втекли і повернулися назад до Шрі-Ланки. За його словами, Росія "обманом" змусила багатьох шрі-ланкійців служити в армії РФ.
Крім того, експерти ISW згадують матеріал France Press. У ньому йдеться, що серед цих 22 осіб був 37-річний водій Аніл Мадусанка. Він вважав, що проміняє водіння туристів на роботу водієм у Росії, але натомість йому вручили автомат і відправили на війну. Як наслідок, Мадусанку було поранено. В даний час він відновлюється в Шрі-Ланці вдома.
Нагадаємо, що загороджувальні загони Росії на Харківському напрямку сформовані з кадировців. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, вони повинні утримувати росіян при спробах втечі з території України.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія відправляє на кордон з Україною досить професійні ДРГ.
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