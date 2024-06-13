Еще почти 1000 захватчиков, 17 танков и 34 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Фото: ВСУ ликвидировали на фронте около 1000 россиян (Getty Images)
За сутки с 12 на 13 июня Силы обороны Украины уничтожили 980 окупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 522 810 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 17 танков и 34 артиллерийских системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 522 810 (+980) человек ликвидировано;
- танков – 7928 (+17) ед;
- боевых бронированных машин – 15 208 (+21) ед;
- артиллерийских систем – 13 770 (+34) ед.;
- РСЗО – 1099 ед.;
- средства ПВО – 846 (+2) ед.;
- самолетов – 359 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 075 (+33) ед;
- крылатых ракет – 2285 (+5) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 18794 (+58) ед;
- специальной техники – 2294 (+4) ед.
Напомним, что американский Институт изучения войны (ISW) не подтверждает захват российской ДРГ села Рыжевка в Сумской области.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия все чаще стала использовать новобранцев из Сербии, Кубы и стран Африки для войны против Украины.
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