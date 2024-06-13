Еще почти 1000 захватчиков, 17 танков и 34 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине

За сутки с 12 на 13 июня Силы обороны Украины уничтожили 980 окупантов. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 522 810 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили 17 танков и 34 артиллерийских системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.24 ориентировочно составили:

Напомним, что американский Институт изучения войны (ISW) не подтверждает захват российской ДРГ села Рыжевка в Сумской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия все чаще стала использовать новобранцев из Сербии, Кубы и стран Африки для войны против Украины.

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