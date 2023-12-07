Ще кілька напружених тижнів. В "Укренерго" дали прогноз по споживанню електрики

"Що стосується нашої генерації, то як бачимо, час від часу, коли температура падає, то українській генерації важко наявним складом покривати генерацію", - сказав Кудрицький.

У зв'язку з цим, в "Укренерго" розраховують на вчасний вихід з ремонтів всіх енергоблоків, які можна вивести в роботу, зокрема протягом грудня.

"Ми також закликаємо прийняти всі потрібні регуляторні рішення, щоб у повній мірі залучити імпорт з Європи", - додав глава "Укренерго".

Кудрицький повідомив, що ближче до Нового року зазвичай наступає період, коли споживання електроенергії падає.

"Зазвичай у перші дні січня споживання не дуже високе... Тому в принципі у нас попереду ще потенційно може бути один-два напружених тижні, особливо, якщо температури будуть низькими. Ближче до Нового року споживання в системі спадатиме", - пояснив він.

Електроенергія в Україні

Сьогодні, 7 грудня, українців закликали знизити споживання електроенергії для запобігання запровадженню графіків відключень світла. Така загроза виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Раніше в "Укренерго" заявили про залучення аварійної допомоги від Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 МВт для збалансування української енергосистеми та уникнення відключень світла.

Також зауважувалося, що ліміти споживання в Україні не запроваджувались, графіки відключень також не вводилися, і станом на полудень - не прогнозувалися.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

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