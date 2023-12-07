Еще несколько напряженных недель. В "Укрэнерго" дали прогноз по потреблению электричества

"Что касается нашей генерации, то как видим, время от времени, когда температура падает, то украинской генерации трудно имеющимся составом покрывать генерацию", - сказал Кудрицкий.

В связи с этим, в "Укрэнерго" рассчитывают на своевременный выход из ремонтов всех энергоблоков, которые можно вывести в работу, в частности в течение декабря.

"Мы также призываем принять все необходимые регуляторные решения, чтобы в полной мере привлечь импорт из Европы", - добавил глава "Укрэнерго".

Кудрицкий сообщил, что ближе к Новому году обычно наступает период, когда потребление электроэнергии падает.

"Обычно в первые дни января потребление не очень высокое... Поэтому в принципе у нас впереди еще потенциально может быть одна-две напряженных недели, особенно, если температуры будут низкими. Ближе к Новому году потребление в системе будет спадать", - пояснил он.

Электроэнергия в Украине

Сегодня, 7 декабря, украинцев призвали снизить потребление электроэнергии для предотвращения введения графиков отключений света. Такая угроза возникла из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Ранее в "Укрэнерго" заявили о привлечении аварийной помощи от Словакии, Румынии и Польши с 11:00 до 19:00 мощностью 700 МВт для сбалансирования украинской энергосистемы и избегания отключений света.

Также отмечалось, что лимиты потребления в Украине не вводились, графики отключений также не вводились и по состоянию на полдень - не прогнозировались.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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