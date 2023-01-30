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Ще не хочуть усвідомлювати. Мельник пояснив, чому Німеччина не дає літаки Україні

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Укрїна, Понеділок 30 січня 2023 16:50
Ще не хочуть усвідомлювати. Мельник пояснив, чому Німеччина не дає літаки Україні Фото: Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Каріна Левицька

В Німеччині ще не хочуть усвідомлювати, що замало дати 14 Leopard, а потім сказати, що вони виконали свій моральний обов'язок перед українцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ та екс-посла в Німеччині Андрія Мельника в ефірі телемарафону.

"Мені шкода, що німці повторюють одну й ту саму помилку кожного разу... Спочатку були шоломи, потім "Стінгери", "Гепарди", гаубиці. Німці розумні люди, але не хочуть усвідомлювати масштаб цієї війни", - сказав Мельник, коментуючи заяви офіційного Берліна проти надання Україні бойової авіації.

За його словами Німеччина думає, що якщо вони трішки дали, то тепер війна сама собою має закінчитися.

"Вони не розуміють, що ця війна за своїм масштабом майже така ж, як Друга світова. І цього виміру в Німеччині ще не хочуть усвідомлювати, що замало дати 14 Leopard, а потім сказати "Ми виконали всій моральний обов'язок перед українцями й можемо спокійно спати", - наголосив заступник міністра закордонних справ.

Він наголосив, що він звісно вдячний і за 14 танків, проте в Німеччині промисловість дозволяє відправити в 10 разів більше, і Берлін міг би "зробити це ще вчора".

Нагадаємо, сьогодні Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16. Проте для цього потрібно дотриманні=я деяких умов.

Зазначимо, що серед усіх винищувачів Україна хоче отримати саме F-16. Раніше в Повітряних силах пояснювали, чим це обумовлене.

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