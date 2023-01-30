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Пока не хотят осознавать. Мельник объяснил, почему Германия не дает самолеты Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 января 2023 16:50
Пока не хотят осознавать. Мельник объяснил, почему Германия не дает самолеты Украине Фото: Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Карина Левицкая

В Германии еще не хотят осознавать, что мало дать 14 Leopard, а потом сказать, что они выполнили свой моральный долг перед украинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел и экс-посла в Германии Андрея Мельника в эфире телемарафона.

"Мне жаль, что немцы повторяют одну и ту же ошибку каждый раз... Сначала были шлемы, потом "Стингеры", "Гепарды", гаубицы. Немцы умные люди, но не хотят осознавать масштаб этой войны", - сказал Мельник, комментируя заявления официального Берлина против предоставления Украине боевой авиации.

По его словам, Германия думает, что если они немного дали, то теперь война сама по себе должна закончиться.

"Они не понимают, что эта война по своему масштабу почти такая же, как Вторая мировая. И этого измерения в Германии еще не хотят осознавать, что мало дать 14 Leopard, а потом сказать "Мы выполнили всю моральную обязанность перед украинцами и можем спокойно спать", - подчеркнул замминистра иностранных дел.

Он подчеркнул, что он благодарен и за 14 танков, но в Германии промышленность позволяет отправить в 10 раз больше, и Берлин мог бы "сделать это еще вчера".

Напомним, сегодня Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16. Однако для этого требуется соблюдение некоторых условий.

Отметим, что среди всех истребителей Украина хочет получить F-16. Ранее в воздушных силах объясняли, чем это обусловлено.

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