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Ще двох українців затримали у Відні та звинуватили у шпигунстві, - Der Standard

18:36 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото: затримання правоохоронцями підозрюваного (Getty Images)

Австрія затримала двох українців за підозрою у шпигунстві. Їх називають "ймовірними представниками військової розвідки України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці суду Крістіни Зальцборн, передає Der Standard.

Австрія затримала двох українців

Двох українців, яких нібито підозрюють в роботі на українську воєнну розвідку, було затримано у Відні минулого понеділка.

7 жовтня регіональний суд обрав запобіжний захід для підозрюваних у скоєнні злочинів, каже Зальцборн.

Підстави для тримання під вартою:

  • ризик подальших правопорушень,
  • перешкоджання правосуддю,
  • втеча.

Запобіжний захід наразі діє до 21 жовтня. Обидва чоловіки заперечують висунуті проти них звинувачення, повідомила речниця суду.

Невідомо, як довго двоє підозрюваних у шпигунстві перебували в Австрії та як правоохоронні органи дізналися про них. Це є предметом розслідування, яке триває, заявила влада у п'ятницю вдень.

Розслідування проводить Управління державної безпеки та розвідки (DSN). Розслідується підозра у таємній розвідувальній діяльності на шкоду Австрії (стаття 256 Кримінального кодексу Австрії).

Затримання Ткача

Нагадаємо, двох інших українців - журналіста "Української правди" Михайла Ткача і оператора Ярослава Бондаренка - затримали в Австрії у четвер також через підозру в шпигунстві.

"У ході інших розслідувань виникла підозра ще щодо двох осіб, але вона не була підтверджена", - повідомила агентству АПА речниця Віденської прокуратури Ніна Буссек.

Ткача вже відпустили, а Бондаренка досі тримають під вартою, проводяться допити.

Раніше РБК-Україна писало, що керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання 8 жовтня.

УП заявила, що вважає затримання Ткача незаконним і вимагає його негайного звільнення та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.

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