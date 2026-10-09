Ткача затримали в Австрії через підозру в шпигунстві, оператора УП досі утримують

Журналіста "Української правди" Михайла Ткача затримали через підозру в шпигунстві, але вона не підтвердилась. Його вже відпустили, а от оператора досі тримають під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар віденської прокуратури австрійському суспільному мовнику ORF.

У МВС Австрії додали, що Ткача вже відпустили, а оператора "Української правди" Ярослава Бондаренка досі утримують. Також під вартою перебувають ще двоє українців. Їх затримали на початку тижня за підозрою у шпигунстві, але імена не розкривають.

Ткача та Бондаренка взяли під варту у четвер, 8 жовтня. Журналіста випустили о 4:00 ранку у п'ятницю, після 12 годин під вартою. Про це у Facebook написала головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Що кажуть у прокуратурі та в УП

"У ході інших розслідувань виникла підозра ще щодо двох осіб, але вона не була підтверджена", - повідомила агентству АПА речниця Віденської прокуратури Ніна Буссек.

Вона мала на увазі Ткача та Бондаренка. За її словами, одну людину вже звільнили, а допит іншої триває. Наразі, схоже, підозра проти обох не підтверджується. Інших коментарів Буссек надати не змогла.

Бондаренко отримав поранення під час арешту, і його госпіталізували. За словами Мусаєвої, допит оператора розпочався лише вночі.

"Звинувачення, висунуті проти наших колег під час їхнього арешту, не мають жодної схожості ні з чим, з чим редакція мала справу в минулому. Це викликає серйозні питання", - написала головна редакторка.

Мусаєва очікує пояснень від австрійських прокурорів. Те саме вимагають і в посольстві України.

"Ми очікуємо своєчасної офіційної заяви від відповідних австрійських органів влади щодо обставин та правових підстав його арешту", - сказала речниця посольства України у Відні.

Над чим працював Ткач

Михайло Ткач - керівник слідчого відділу "Української правди" і один із найвідоміших журналістів-розслідувачів України. Він працює понад десять років. У своїх матеріалах стежить за провідними політиками та впливовими бізнесменами й ставить їм незручні запитання.

Нещодавно його розслідування стосувалися, зокрема, колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка. За даними українських антикорупційних слідчих, той, імовірно, втік до Відня.

Нагадаємо, що 8 жовтня Ткача затримали у Відні під час редакційного завдання.