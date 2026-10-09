ua en ru
Пт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ткача затримали в Австрії через підозру в шпигунстві, оператора УП досі утримують

14:56 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Ткача затримали в Австрії через підозру в шпигунстві, оператора УП досі утримують Фото: журналіст Михайло Ткач (wikipedia.org User Antanana)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Журналіста "Української правди" Михайла Ткача затримали через підозру в шпигунстві, але вона не підтвердилась. Його вже відпустили, а от оператора досі тримають під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар віденської прокуратури австрійському суспільному мовнику ORF.

У МВС Австрії додали, що Ткача вже відпустили, а оператора "Української правди" Ярослава Бондаренка досі утримують. Також під вартою перебувають ще двоє українців. Їх затримали на початку тижня за підозрою у шпигунстві, але імена не розкривають.

Ткача та Бондаренка взяли під варту у четвер, 8 жовтня. Журналіста випустили о 4:00 ранку у п'ятницю, після 12 годин під вартою. Про це у Facebook написала головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Що кажуть у прокуратурі та в УП

"У ході інших розслідувань виникла підозра ще щодо двох осіб, але вона не була підтверджена", - повідомила агентству АПА речниця Віденської прокуратури Ніна Буссек.

Вона мала на увазі Ткача та Бондаренка. За її словами, одну людину вже звільнили, а допит іншої триває. Наразі, схоже, підозра проти обох не підтверджується. Інших коментарів Буссек надати не змогла.

Бондаренко отримав поранення під час арешту, і його госпіталізували. За словами Мусаєвої, допит оператора розпочався лише вночі.

"Звинувачення, висунуті проти наших колег під час їхнього арешту, не мають жодної схожості ні з чим, з чим редакція мала справу в минулому. Це викликає серйозні питання", - написала головна редакторка.

Мусаєва очікує пояснень від австрійських прокурорів. Те саме вимагають і в посольстві України.

"Ми очікуємо своєчасної офіційної заяви від відповідних австрійських органів влади щодо обставин та правових підстав його арешту", - сказала речниця посольства України у Відні.

Над чим працював Ткач

Михайло Ткач - керівник слідчого відділу "Української правди" і один із найвідоміших журналістів-розслідувачів України. Він працює понад десять років. У своїх матеріалах стежить за провідними політиками та впливовими бізнесменами й ставить їм незручні запитання.

Нещодавно його розслідування стосувалися, зокрема, колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка. За даними українських антикорупційних слідчих, той, імовірно, втік до Відня.

Нагадаємо, що 8 жовтня Ткача затримали у Відні під час редакційного завдання.

В "Українській правді" вважали затримання незаконним і вимагали негайно звільнити журналіста.

Як повідомляло РБК-Україна, Ткача відпустили після затримання, про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

За його словами, дипломати працювали над цим питанням з австрійськими колегами від попереднього вечора.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вена Затримання
Новини
Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня
Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня
Аналітика
Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках
Анастасія Рокитна, Юлія Акимова Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках