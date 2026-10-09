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Журналіста Ткача затримали у Відні під час виконання завдання редакції: що відомо

00:15 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Журналіста Ткача затримали у Відні під час виконання завдання редакції: що відомо Фото: журналіст Михайло Ткач (з відкритих джерел)
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Керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила у Facebook головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Відомо, що Ткач перебував в Австрії разом із колегою Ярославом Бондаренком. Наразі редакції УП невідомо, де перебуває Бондаренко та що з ним.

"Ми вимагаємо невідкладно встановити, де він перебуває, та переконатися, що він у безпеці. Прямого зв’язку з Михайлом редакція наразі не має. За наявною у нас інформацією, його доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка", - написала Мусаєва.

В "Українській правді" заявили, що вважають затримання Ткача незаконним і вимагають його негайного звільнення та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.

"Ми вже поінформували посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. Просимо українських дипломатів терміново вжити всіх необхідних заходів для захисту наших журналістів, з'ясування їхнього місцеперебування та сприяння звільненню Михайла", – йдеться в заяві редакції.

Як зазначає УП, редакційне завдання, яке виконували Ткач і Бондаренко у Відні, було пов'язане з пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

Звільнення генпрокурора Кравченка

Нагадаємо, екс-генпрокурор Руслан Кравченко після операції НАБУ та САП, а також підозр на свою адресу, виїхав за кордон.

7 вересня Кравченко подав заяву про відставку після спецоперації "Карфаген", у межах якої розслідуються можливі злочини за участю посадовців Офісу генпрокурора.

Відомо також - щодо Руслана Кравченка відкрито службове розслідування через його виїзд за кордон, про що повідомили в очолюваній ним раніше структурі, Офісі генпрокурора.

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