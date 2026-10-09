Журналіста Ткача затримали у Відні під час виконання завдання редакції: що відомо

Керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання.

Як передає РБК-Україна , про це повідомила у Facebook головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Відомо, що Ткач перебував в Австрії разом із колегою Ярославом Бондаренком. Наразі редакції УП невідомо, де перебуває Бондаренко та що з ним.

"Ми вимагаємо невідкладно встановити, де він перебуває, та переконатися, що він у безпеці. Прямого зв’язку з Михайлом редакція наразі не має. За наявною у нас інформацією, його доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка", - написала Мусаєва.

В "Українській правді" заявили, що вважають затримання Ткача незаконним і вимагають його негайного звільнення та офіційного пояснення дій австрійських правоохоронців.

"Ми вже поінформували посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. Просимо українських дипломатів терміново вжити всіх необхідних заходів для захисту наших журналістів, з'ясування їхнього місцеперебування та сприяння звільненню Михайла", – йдеться в заяві редакції.

Як зазначає УП, редакційне завдання, яке виконували Ткач і Бондаренко у Відні, було пов'язане з пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.